Калининград, 7 июня, 2019, 09:06 — ИА Регнум. На калининградском заводе «Автотор» стартовало производство нового флагманского кроссовера немецкой компании BMW X7. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Motor1 BMW X7

Это уже девятая модель BMW, которая выпускается на калининградском автозаводе. Сейчас там уже производят машины BMW Х1, Х3, Х4, Х5, Х6, Х7, 3 series, 5 series и 7 series.

На производстве трудится 800 человек. За 20 лет с конвейера «Автотора» сошло более 215 тыс. машин немецкой марки.

Напомним, в 2018 году «Автотор» выпустил 20 703 авто бренда BMW.

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