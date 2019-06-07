Курган, 7 июня, 2019, 09:07 — ИА Регнум. Село Майка Щучанского района Курганской области неожиданно прогремело на всю страну отставкой сельской управы в полном составе, включая руководителя Тимура Сабирова. В интернете ситуация нагнетается высказываниями о некой анархии и безвластии. На самом деле в Майке ничего выдающегося и из ряда вон выходящего не произошло, и всё идёт своим чередом, сообщил корреспонденту ИА REGNUM глава Щучанского района Пётр Чикишев.

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Прогремело село Майка с момента публикации 6 мая 2019 года в интернет-издании Znak.com материала об увольнении всех сотрудников сельской управы в Майке. В селе, где проживают 650 человек, якобы царит безвластие.

«В Майке ушёл глава, сельсовет пустует, анархия», — сообщил один из читателей издания.

Уже бывший глава управы Тимур Сабиров среди причин отставки назвал свою низкую заработную плату. Он, к примеру, получал 15,6 тыс. рублей. А уволившиеся ранее две сотрудницы — и того меньше. Зато груз ответственности был нелёгок — за малейшее нарушение муниципальные служащие штрафуются.

«Управа стоит пустая. Мне даже печать сдать некому», — заявил Тимур Сабиров, который десять лет был у руля управы.

Сложивший полномочия чиновник сообщил, что нашёл высокооплачиваемую работу в Челябинске и переезжает с семьёй в другой регион. И якобы занять его место в селе не находится желающих. Новость была подхвачена федеральными СМИ. Гремят заголовки: «В селе Зауралья воцарилась анархия — уволились все чиновники».

Тогда как чиновников в управе работало целых три, включая уборщицу. Корреспондент ИА REGNUM обратился за комментарием к главе Щучанского района Петру Чикишеву.

«Анархии в Майке нет. Транспортное сообщение есть, работает клуб, 30 детишек в летнем лагере при школе отдыхают, детский сад работает, противопожарный отряд на месте. Анархия — это когда бардак. А в Майке жизнь идёт своим чередом. В скором времени будет назначен исполняющий обязанности руководителя сельской управы. Пусть страна спит спокойно и за село Майка не волнуется. Ведь за основные функции жизнеобеспечения там отвечает районная власть», — успокоил Пётр Чикишев.

Что касается ситуации с маленькой зарплатой главы сельской управы, то она рассчитывается из единых нормативов, которые действуют по всей Курганской области.

«Низкая зарплата чиновников — проблема всех маленьких сёл и деревень Зауралья. Происходит это из-за сильного дробления районов. Сейчас в Курганской области идёт кропотливая работа по объединению сельсоветов. В нашем Щучанском районе должно остаться 8 сельсоветов из 16. Это длительный процесс, но крайне необходимый. Чем больше население и зона ответственности, тем выше зарплата у сотрудников муниципального образования. Про 15 тысяч рублей зарплаты глава Майки ни капли не обманул. Кроме того, у него был весомый стаж муниципального служащего. Работал он хорошо, ответственно. Но троих детей сложно прокормить на зарплату сельского служащего. Это его личный выбор, который понятен и объясним. И человек, который придёт вместо Сабирова, вполне возможно, будет получать ещё меньше», — пояснил ситуацию глава Щучанского района.

Экономическая ситуация в селе Майка, по мнению Петра Чикишева, неплохая. В трёх километрах от него работает мукомольный завод, есть местное сельскохозяйственное предприятие с земельными угодьями в 10 тыс. гектаров, где трудится часть населения села.

«Конечно, близкое соседство, в 40 км, с Челябинской областью, где уровень зарплат несколько выше, создаёт отток жителей с территории. Главное, людям есть где работать и есть источник доходов. А перед районной властью стоит задача создать жителям села, по мере сил, достойные и безопасные условия проживания. Село Майка никто не бросил, ситуация там находится под контролем», — подытожил глава Щучанского района Пётр Чикишев.