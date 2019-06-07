Москва, 7 июня, 2019, 08:45 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на инцидент между главным редактором RT Маргаритой Симоньян и юристом Любовью Соболь. Соболь — это животное, напомнила дипломат на своей странице в соцсети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«Соболь — это животное. А теперь попробуйте поспорить», — предложила Захарова.

Один из комментаторов назвал дипломата «мастером завуалированных аналогий».

Напомним, 6 июня сотрудница Фонда борьбы с коррупцией оппозиционного блогера Алексея Навального Любовь Соболь встретила Симоньян, пришедшую в редакцию «Эха Москвы», с видеокамерой и вопросами. Соболь настойчиво спрашивала журналистку о распределении квартир мэром Москвы Сергеем Собяниным.

По словам Симоньян, Соболь «догоняла» её по коридорам и «харрасила». После инцидента беременная главред RT попала в больницу.

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