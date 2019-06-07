Кумаси, Гана, 7 июня, 2019, 08:33 — ИА Регнум. Похищенными в Гане гражданами Канады оказались две студентки 19 и 20 лет, работавшие в западноафриканской стране в рамках интернационального проекта. Их имена полиция не разглашает, пишет газета Kronen Zeitung.

Цитата из к/ф «Пираты XX века» реж Борис Дуров. 1979. СССР Похищение

Как уточняет полиция, похищение произошло вечером 4 июня на поле для гольфа в городе Кумаси. Похищенные девушки работали в канадской организации Youth Challenge International, которая направляет молодежь на реализацию проектов развития в страны Азии, Африки и Южной Америки. Источник в полиции сообщает, что это похищение с целью получения выкупа.

Гана считается одной из самых безопасных стран для иностранцев, здесь развит туризм. Однако в последние недели здесь произошли несколько похищений. Гражданин Индии был похищен в Кумаси в апреле и освобожден спустя два дня. В другом случае нигерийские бандиты сутки удерживали в заложниках дипломата из Эстонии.