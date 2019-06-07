Москва, 7 июня, 2019, 08:28 — ИА Регнум. В Москве в центрах социального обслуживания в жаркие дни организовали «комнаты прохлады», сообщается на портале столичного градоначальника.

Пекло

«Комнаты прохлады» открыты в 37 территориальных центрах соцобслуживания и в 96 филиалах. За сутки их могут посетить более 9 тыс. человек.

Москвичи могут укрыться от летнего зноя, в комнатах установлены кондиционеры и кулеры с водой. Также в прохладе можно посмотреть телевизор и почитать.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве и Подмосковье установилась жаркая погода. В выходные воздух может раскалиться до +32 °С.

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