Париж, 7 июня, 2019, 08:25 — ИА Регнум. Глава США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон, которые имели разные позиции по иранской ядерной сделке 2015 года, продемонстрировали некоторое единство в надежде на возобновление переговоров, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Эмманюэль Макрон

«Я понимаю, что правительство Ирана хочет говорить, это нормально. Мы поговорим, но одно ясно: у них не может быть ядерного оружия, и я думаю, что президент Франции полностью согласится со мной», — заявил Дональд Трамп в ходе совместной пресс-конференции с Эммануэлем Макроном в Кане (Франция).

«Мы хотим быть уверены, что Иран не получит ядерное оружие», — добавил Эммануэль Макрон.

По словам президента Франции, Париж и Вашингтон преследуют общую цель — «мир в регионе», ради которого «мы должны начать новые переговоры».

Напряженность между Ираном и США (а также их союзниками из Саудовской Аравии и ОАЭ) существенно ощущается в регионе Персидского залива с тех пор, как Вашингтон ввел новые санкции в отношении Ирана 8 мая.

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