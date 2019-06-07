Москва, 7 июня, 2019, 08:21 — ИА Регнум. Возможность переброски в Крым модернизированного дальнего бомбардировщика Ту-22М3М неприятно удивит американских военных, чьи эсминцы регулярно заходят в Чёрное море. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов в интервью RT.

Mil.ru Дальние бомбардировщики Ту-22М3

В настоящее время происходит активное обновление инфраструктуры российских Воздушно-космических сил, в том числе — под применение Ту-22М3М, отметил он. Бомбардировщик, вероятно, сможет приземляться в большинстве воздушных гаваней, при этом наибольшее значение имеет возможность размещения Ту-22М3М в Крыму.

«В акваторию Чёрного моря регулярно заходят американские эсминцы. Если ситуация обострится, то размещение бомбардировщиков на полуострове станет неприятным сюрпризом для ВМС США», — сказал Кнутов.

Ранее разработчик самолета — конструкторское бюро «Туполев» — сообщило об оснащении Ту-22М3М новейшим радиоэлектронным оборудованием и штангой топливозаправки. Начало поставки обновленной машины в войска ожидается в 2021 году. Модернизированный бомбардировщик будет иметь больший радиус боевого применения и сможет нести современные управляемые боеприпасы.

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