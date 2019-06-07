Вашингтон, 7 июня, 2019, 07:20 — ИА Регнум. Власти Соединенных Штатов приняли решение отказаться от обучения турецких пилотов на американских истребителях-бомбардировщиках F-35, сообщает Reuters.

Mil.ru Пуск ракеты ЗРК С-400

По данным издания, решение было принято из-за покупки Турцией российских зенитно-ракетных систем С-400. Вместе с тем данное решение не затрагивает уже прибывших в США пилотов из Турции, которые проходят обучение на базе Люк. Речь идет о четырех пилотах и двоих инструкторах.

Как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон чинит препятствия получению Анкарой зенитного комплекса у России. Ранее постпред США в НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон вновь потребовала Турцию выбрать между российскими комплексами С-400 и американскими истребителями F-35.

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