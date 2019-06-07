Луганск, 7 июня, 2019, 07:23 — ИА Регнум. За минувшие сутки зафиксированы два обстрела территории ЛНР боевиками ВСУ, заявили 7 июня в Народной милиции ЛНР, сообщается на сайте оборонного ведомства.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Танк ВСУ

Под обстрелом оказались позиции Народной милиции ЛНР, расположенные в районе населённых пунктов Весёлая Гора и Голубовское.

Украинские силовики применили гранатомёты АГС и СПГ, выпустив около 12 гранат. В результате обстрела повреждение кровли получил жилой дом в населённом пункте Голубовское.

«Факт обстрела населённого пункта задокументирован, материалы переданы представителям международных организаций, находящимся в республике, а также в Генеральную прокуратуру ЛНР для возбуждения уголовного дела в отношении командира 10-й бригады ВСУ», — заявил начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий во время брифинга.

Потерь среди военнослужащих и мирных жителей республики не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее украинские силовики нанесли удар по посёлку Крутая Гора. В результате никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

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