Москва, 7 июня, 2019, 07:14 — ИА Регнум. По итогам дня баррель нефти марки Brent 6 июня подорожал на 2,77%, до $62,22. Рост нефтяных котировок связан с ослаблением доллара США на фоне укрепления единой валюты после заседания ЕЦБ, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

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Именно ослабление американской валюты вызвало на рынке восходящую коррекцию на нефтяном рынке.

Сегодня, 7 июня, на торгах в Азии цена повысилась на 0,42%, до 62,48. Восстановление цены может продолжиться до отметки $64,80.

Ограничения поставок нефти ОПЕК+, а также санкции США, ограничивающие экспорт нефти из Ирана и Венесуэлы, выступают ключевыми драйверами для будущего роста.

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