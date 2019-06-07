В Венгрии раскрыли цель санкций, в ООН поддержали РФ: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 7 июня, 2019, 11:00 — ИА Регнум.
- Президент Украины заговорил о своей отставке;
- Трамп снова собрался вводить режим ЧП;
- Чего хотят авторы санкций;
- Генсек ООН поддерживает идею признать всемирным наследием победу над нацизмом;
- РФ одобрила проект договора о безвизовом режиме с Мальдивами.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/1548.