Красноярск, 7 июня, 2019, 06:40 — ИА Регнум. В Красноярском крае по состоянию на 08:00 (местное время) 7 июня на территории гослесфонда зарегистрировано 13 лесных пожаров на площади 1646 га. Как сообщили ИА REGNUM в краевом минлесхозе, очаги возгораний зафиксированы в 10 районах. Большая часть пожаров действует зоне, труднодоступной для авиации.

bertknot Лесной пожар

Между тем, как уточняют в министерстве, населённым пунктам возгорания не угрожают. Шесть пожаров локализовано. В тушении принимают участие более 220 человек и 22 единицы техники.

За прошедшие сутки в крае ликвидировано 15 лесных пожаров на общей площади 253,8 га в 10 районах. В тушении принимали участие более 390 человек, 56 единиц техники, 18 воздушных судов. По предварительным данным, в большинстве случаев возгорания возникли по вине местного населения и из-за гроз.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по итогам пожароопасного сезона-2018 в Красноярском крае произошло 1639 пожаров на общей площади 1,6 млн гектаров. Ущерб лесному фонду превысил 4 млрд рублей.