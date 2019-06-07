Якутск, 7 июня, 2019, 06:28 — ИА Регнум. Авария на линии электропередач «Майя — Чурапча», в результате которой осталась без электроснабжения часть потребителей Таттинского, Томпонского, Амгинского, Чурапчинского и Усть-Майского районов Якутии, произошла из-за низового природного пожара. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Якутии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Нет электричества

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Возгорание пришлось ликвидировать энергетикам. Кроме того, сотрудники энергослужбы окопали опоры ЛЭП, чтобы избежать их возможного повреждения огнём. Объекты энергетики не пострадали, электроснабжение 68 тыс. потребителей, переведённых на резервные источники, уже осуществляется по обычной схеме.

Как сообщало ИА REGNUM ¸ отключение электроэнергии на линии электропередач «Майя — Чурапча» произошло 6 июня. Его причиной назывались технологические неполадки.