Бостон, США, 7 июня, 2019, 06:15 — ИА Регнум. «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Бостон Брюинз» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Хоккей

В составе «Сент-Луиса» шайбы забросили нападающие Райан О’Райлли и Дэвид Перрон. В составе «Бостона» точный бросок на счету Джейка Дебраска.

Таким образом, «Сент-Луис» впервые вышел вперёд в серии — 3:2. Следующий матч команды проведут 10 июня.

«Бостон Брюинз» (Бостон) — «Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1).

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