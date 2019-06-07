Ванино, Хабаровский край, 7 июня, 2019, 06:31 — ИА Регнум. Самый отдалённый населённый пункт Ванинского района Хабаровского края — посёлок Высокогорный — оказался отрезанным от мира. Причина вынужденной «блокады» — разбитая дорога, заниматься которой должен подрядчик из Комсомольского района. Но подрядная организация никаких мер по ликвидации ситуации не предпринимает и на связь не выходит, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Pesotsky Размытая дорога

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Кризисная ситуация в посёлке Высокогорный продолжается уже вторую неделю. В поселковых магазинах на исходе продовольствие и прочие товары первой необходимости. Молочной и колбасной продукции нет вообще. Дорога, связывающая самый отдалённый таёжный населённый пункт, в котором проживают порядка 3 тыс. человек, размыта и приведена в полную негодность разливом рек.

Местный предприниматель, рискнувший отправить в Высокогорный машину с продовольствием, едва не лишился и товара, и транспорта — автомобиль увяз в непролазной грязи. Водитель, к счастью, смог выйти на связь и сообщить о случившемся.

Юридически дорога относится к Комсомольскому району. Ремонтировать её и поддерживать в нормальном состоянии обязана подрядная организация из этого муниципалитета. Однако подрядчик ничего не делает, более того — даже не выходит на связь.

Администрация свободного порта Ванино уже доставила к месту подтопления и грунт, и трубы для осушения опасного участка и готова предоставить их подрядной организации — в случае, если та как-то проявит себя.

«Мы юридически не должны этого делать, и грунт, и трубы нашли, скажем так, у добрых людей, у нас просто выхода нет — там наши люди живут. Они фактически в блокаде. Очень надеюсь, что подрядчик приступит к исполнению своих обязанностей», — прокомментировал ситуацию глава Ванинского района Александр Наумов.

В Высокогорном надеются и на то, что на ситуацию обратят внимание краевые власти, которые сумеют найти убедительные аргументы для должностных лиц из Комсомольского района.

Посёлок Высокогорный расположен в горной местности Сихотэ-Алиня, на высоте 450 метров, в 140 км от районного центра Ванинского района — Ванино. После масштабного сокращения мощностей Дальневосточной железной дороги и лесоперерабатывающего комплекса «Аркаим» населённый пункт, ранее насчитывавший до 10 тыс. жителей, пришёл в упадок. ОАО «РЖД» передало в краевую собственность местную больницу, что повлекло сокращение персонала и проблемы с предоставлением качественной медпомощи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае не исключают угрозы масштабных паводков из-за обильных дождей. Особенно тревожной ситуация может оказаться для многочисленных таёжных посёлков.