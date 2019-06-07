Киев «капитулирует» перед Кремлём, Киргизия защищает права: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 7 июня, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- Путина не пригласили в Нормандию;
- Монгольских дипломатов задержали с 70 кг героина;
- В МИД Киргизии потребовали, чтобы посол Турции не вмешивался во внутренние дела;
- Зеленского обвинили в «капитуляции перед Кремлём»;
- За заведомо ложный донос арестован депутат Заксобрания Прикамья.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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