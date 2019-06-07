Новосибирск, 7 июня, 2019, 05:39 — ИА Регнум. Новосибирские проводники, которые остались «сторожить» вагоны после аварии на станции Куэнга Забайкальской железной дороги, уже шесть дней ждут помощи, об этом сообщают «Вести Новосибирск» со ссылкой на родственника одного из проводников.

Липунов Г. А Вагон

Напомним, 1 июня четыре вагона скорого поезда №8 «Новосибирск — Владивосток» сошли с рельсов. ЧП произошло на станции Куэнга. На восстановление и ремонт потребовалось около 11 часов, после чего пассажиры продолжили свой путь, а проводники остались.

«После схода четыре вагона признали аварийными. Разумеется, что их по дальнейшему маршруту не отправили. На данный момент пассажирские вагоны стоят в тупике на станции «Шилка Пассажирская», — рассказал «Вестям» собеседник, отметив, что это ближайшая станция, где есть пункт технического обслуживания пассажирских вагонов.

По его словам, от места аварии станция «Шилка Пассажирская» находится почти в 100 километрах, и проводники весь путь оставались внутри, так как они отвечают за сохранность всего, что находится в вагонах. «Охранять» имущество оставили пять человек, в том числе одну девушку-бойца студенческого отряда, но позже её смогли отправить домой.

По словам родственника, плохо обстоят дела и с едой: у проводников было только то, что они взяли с собой до Владивостока, и за это время всё закончилось. Родственник проводника заявил, что у них почти не осталось денег, а цена продуктов в Шилке в полтора, а то и в два раза выше, чем в Новосибирске. Отмечается, что руководство вагонного участка Новосибирск-Главный Западно-Сибирского филиала АО «Федеральная пассажирская компания» предложило им пользоваться запасами для продажи пассажирам, но из съестного там только лапша и сладости. В повреждённых вагонах, как отмечает СМИ, им необходимо жить как минимум до 9 июня — когда обещали прислать замену. Проводников волнует еще несколько вопросов: довезут ли их до дома бесплатно, будут ли кормить в дороге два дня и вопрос оплаты за простой.

«Проводники, которые находятся в вагонах ввиду производственной необходимости, чувствуют себя хорошо, с пониманием относятся к ситуации. По полученной от них информации, в вагонах поддерживаются комфортные условия пребывания, а именно аккумуляторные батареи вагонов поставлены на подзарядку, электричество в вагонах имеется, туалетные комнаты работают. Кроме того, проводники обеспечены денежными средствами и могут приобретать необходимые продукты в населённом пункте Шилка, так как вагоны находятся на этой станции. С указанными проводниками руководство вагонного участка ежедневно поддерживает связь. Отметим, что за весь период пребывания заработная плата проводникам будет выплачена в полном объёме, а также будут предоставлены выходные дни», — говорится в официальном комментарии Федеральной пассажирской компании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 июня в 05:38 мск четыре вагона пассажирского поезда Новосибирск — Владивосток сошли с рельсов на станции Куэнга в Забайкальском крае. В результате инцидента никто не пострадал, но был нарушен габарит соседнего пути.