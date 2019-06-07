Ванино, Хабаровский край, 7 июня, 2019, 05:32 — ИА Регнум. Бывший японский солдат и бывший военнопленный Киня Ёсида спустя 70 лет приехал в свободный порт Ванино, чтобы найти останки своих соотечественников, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба администрации Ванинского района Бывший японский военнопленный Киня Ёсида

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Японская делегация побывала в Ванино Хабаровского края с целью исследования мест захоронений бывших японских военнопленных, умерших в плену, на территории нынешнего порто-франко. При обнаружении захоронений останки японских солдат эксгумируют и отправят на родину.

Руководитель делегации Тадаси Камияма сообщил, что, по его сведениям, в районе села Уська-Орочская Ванинского района захоронены останки бывших японских военнопленных. Год назад японская экспедиция в сопровождении российских представителей и поисковиков предприняла попытку обнаружить старые могилы, но найти ничего не удалось.

В этом году японцы приехали вновь. С собой они взяли бывшего японского военнопленного, отбывавшего наказание в этих краях, Киня Ёсида, 1925 года рождения. Ёсида находился в плену на территории нынешнего Ванинского района до 1949 года. По его сведениям, в районе Уська-Орочской должны быть захоронения не менее 30 японских военнопленных. Очередную попытку поиска решено предпринять летом 2019 года. Ранее поисковые работы велись в районе посёлков Тулучи, Высокогорный, Кенада и Монгохто.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 1991 года между СССР и Японией было подписано соглашение о лицах, находившихся в лагерях для военнопленных на территории СССР после капитуляции японских войск. Советский Союз обязался передать японской стороне списки умерших в плену солдат и офицеров, а также данные о местах их захоронений. Советская сторона взяла на себя обязательства о передаче останков Японии во всех случаях, когда это представляется возможным. Все расходы взяло на себя правительство Японии. После окончания Второй Мировой войны в плену в СССР оказалось более 4 млн японских военных. Количество захороненных на территории нашей страны военных японской армии доподлинно неизвестно. По подсчетам японской стороны, количество умерших в плену приблизительно равно 60−70 тыс. человек. Только в Хабаровском крае насчитывается 85 таких захоронений.