Вена, 7 июня, 2019, 05:06 — ИА Регнум. Экстрадиция из Австрии в США по запросу американских властей ожидает украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в том случае, если соответствующее решение примет австрийский верховный суд, передаёт NBC.

V.Diegtiar Дмитрий Фирташ

Заседание, на котором будет решён вопрос о выдаче Фирташа американцам, состоится 25 июня. Примерно через неделю после этого может состояться процесс его депортации.

Напомним, американские власти обвиняют Фирташа в подкупе официальных лиц для получения контракта на поставку компании Boeing титана. Украинский олигарх находится в Вене.

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