Австрия готовится выдать США украинского олигарха Фирташа
Вена, 7 июня, 2019, 05:06 — ИА Регнум. Экстрадиция из Австрии в США по запросу американских властей ожидает украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в том случае, если соответствующее решение примет австрийский верховный суд, передаёт NBC.
V.Diegtiar
Дмитрий Фирташ
Заседание, на котором будет решён вопрос о выдаче Фирташа американцам, состоится 25 июня. Примерно через неделю после этого может состояться процесс его депортации.
Напомним, американские власти обвиняют Фирташа в подкупе официальных лиц для получения контракта на поставку компании Boeing титана. Украинский олигарх находится в Вене.
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