Солт-Лейк-Сити, США, 7 июня, 2019, 04:52 — ИА Регнум. Под арест отправлен житель штата Юта (США) Скотт Брафан Хейвен, обвиняемый в том, что угрожал американским сенаторам расправой, пишет Salt Lake Tribune.

Телефонный террорист

По данным стороны обвинения, он за год с небольшим более двух тысяч раз звонил в Конгресс США, причём, как правило, угрожал расправой. Например, в мае прошлого года он, звоня по телефону, обещал обезглавить двух сенаторов.

Кроме того, он 32 раза звонил в Капитолий. Угрозы Хейвена поступили пятерым членам Конгресса, пятерым сенаторам, а также экс-госсекретарю США Джону Керри. Обвиняемого могут посадить за решётку на пять лет, а также назначить ему штраф в четверть миллиона долларов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сенаторов также третировал через соцсети житель штата Флорида (США), который был недоволен противниками назначения верховным судьёй США Бретта Каваны.