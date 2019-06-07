Гимарайнш, Португалия, 7 июня, 2019, 03:50 — ИА Регнум. Победу в полуфинале Лиги наций одержала сборная Нидерландов по футболу над коллегами из Англии. Игра завершилась со счётом 3:1.

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Полуфинал проходил 6 июня на стадионе «D. Afonso Henriques» в городе Гимарайнш (Португалия). Счёт открыли англичане: нападающий Маркус Рашфорд забил гол с пенальти на 32-й минуте. Затем на 73-й минуте счёт сравнял защитник Маттейс де Лигт.

На 97-й минуте сборной Англии зачли автогол, которым команда обязана защитнику Кайлу Уокеру. Третий гол им забил на 114-й минуте голландский полузащитник Квинси Промес.

Напомним, финал Лиги наций состоится 9 июня на стадионе «Драгау» (город Порту, Португалия). Голландцы сыграют с португальцами, вышедшими в финал после встречи со сборной Швейцарии.