Будапешт, 7 июня, 2019, 03:35 — ИА Регнум. Авария 29 мая 2019 г. на Дунае в Будапеште, в которой погибли 19 человек, стала уже второй с участием фигуранта дела — капитана протаранившего катер теплохода, сообщает Reuters.

Кораблик

Уточняется, что главный фигурант дела о гибели туристов, выходец с Украины, до событий 29 мая уже был причастен к аварии с другим судном.

Авария с участием судна, которым он управлял, произошла 1 апреля 2019 года в Нидерландах. Судно, управляемое этим капитаном, протаранило грузовой корабль, но люди при этом не пострадали.

Напомним, в результате аварии в центре Будапешта 29 мая погибли 19 человек. Главным подозреваемым является капитан потопившего катер с туристами теплохода Viking Sigyn — гражданин Украины.

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