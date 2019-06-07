Санкт-Петербург, 7 июня, 2019, 03:13 — ИА Регнум. Настоящая цель инициаторов антироссийских санкций — избавиться от стран, которые работают с Россией в сфере торговли, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на Петербургском международном экономическом форуме.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

По словам венгерского министра, под видом наказания России инициаторы санкций устраняют конкурентов:

«Санкции уже не служат изначальным интересам, а служат интересам монополизации торговли с Россией, вытеснению некоторых стран с рынка торговли с ней».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце марта Сийярто оценил ущерб венгерской экономики от антироссийских санкций в семь миллиардов долларов.