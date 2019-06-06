Москва, 7 июня, 2019, 02:54 — ИА Регнум. Автоматы по приёму использованной пластиковой тары будут установлены в московских магазинах «Перекрёсток» и «Карусель», сообщили в пресс-службе компании X5 Retail Group.

AleAlexander «Перекрёсток» в Южном Бутово

Х5, управляющая магазинами торговых сетей «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель», заключила соответствующее соглашение с производителем Unilever по внедрению принципов экономики замкнутого цикла. Фандоматы будут принимать использованную пластиковую посуду, которая пойдёт на дальнейшую переработку.

Для покупателей это будет выгодно, поскольку те, кто сдаёт пластиковую тару в фандоматы, будут поощряться скидкой на покупку новой продукции.

Комментируя эту инициативу, Джейви Раман, президент Unilever в России, на Украине и в Белоруссии, заявил:

«Наша стратегическая цель — во всём мире перейти к 2025 году на упаковку, на 100% состоящую из перерабатываемых полимеров».

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Напомним, в начале мая стало известно, что Минприроды РФ инициирует запрет в стране на продажу одноразовой пластиковой посуды.

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