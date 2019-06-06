Ярославль, 21 мая, 2019, 11:31 — ИА Регнум. 250 млн рублей налоговых льгот из бюджета Ярославской области получили компании, которые спонсировали футбольный клуб «Шинник» в 2018 году. Об этом на заседании комитета по бюджету рассказал заместитель председателя правительства области Илья Баланин.

ФК «Шинник» «Шинник»

Закон, позволяющий уменьшать сумму налогов на сумму спонсорской помощи «Шиннику», был издан в 2016 году. В 2017 году по нему было предоставлено льгот на 200 млн рублей. В 2018 году сумма поддержки и, соответственно, потерь бюджета региона, выросла на 50 млн. Конкретные организации, получившие льготы, Баланин не назвал.