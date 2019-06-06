Батон-Руж, США, 7 июня, 2019, 02:13 — ИА Регнум. Пять сотрудников завода нефтегазовой американской компании ExxonMobil пострадали в результате торнадо в штате Луизиана, сообщила пресс-служба компании на своей странице в Facebook.

U.S. Department of Agriculture Последствия торнадо

Сообщается, что утром 6 июня на завод в Луизиане обрушился торнадо. В результате происшествия пострадали пятеро сотрудников предприятия. В настоящее время компания оценивает ущерб, нанесенный заводу в результате стихийного бедствия. Ряд американских СМИ сообщил, что в завод ударяла молния, однако о торнадо информации не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая на два американских штата — Индиана и Огайо — обрушился торнадо. В результате стихийного бедствия пострадали не менее 130 человек. Также десятки домов остались без электроснабжения.