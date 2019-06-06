Вашингтон, 7 июня, 2019, 01:49 — ИА Регнум. В ходе переговоров с Соединенными Штатами представители Мексики предложили отправить около 6 000 военнослужащих национальной гвардии на границу с Гватемалой для сдерживания мигрантов, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

Tomascastelazo Мексиканские солдаты

В ходе переговоров мексиканской и американской делегаций по вопросу пошлин и миграции представители Мексики предложили отправить своих нацгвардейцев на охрану южной границы с Гватемалой. В свою очередь представители США настаивали на депортации всех нелегальных гватемальских мигрантов из Мексики, однако это предложение не встретило поддержки у мексиканской стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня прошел второй раунд переговоров делегаций из Мексики и США по вопросам миграции и пошлин на мексиканские товары. Предыдущий раунд, проходивший 5 июня в Вашингтоне, не привел к достижению соглашения между странами. По словам американского вице-президента Майка Пенса, Мексика должна «сделать больше» для борьбы с потоками нелегальных мигрантов из Центральной Америки.