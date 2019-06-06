Таллин, 7 июня, 2019, 01:04 — ИА Регнум. Группа сапёров из Эстонии обнаружила гаубичный снаряд времен Первой мировой войны, в котором были спрятаны денежные купюры Российской Империи, сообщает газета Postimees.

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Сообщается, что во время землекопных работ в волости Ляэнеранна был обнаружен артиллерийский снаряд калибром 150 мм. На место происшествия оперативно прибыли сапёры, которые намеревались вывезти снаряд с места на полигон для уничтожения. Однако в ходе подготовки к уничтожению боеприпаса выяснилось, что вместо взрывчатого вещества в нем находятся бумажные купюры.

Газета отмечает, что внутри снаряда оказались денежные купюры Российской Империи, выпущенные в период с 1898 по 1910 год. Общая сумма обнаруженных денег составила около 5100 рублей.

Глава отделения археологии департамента охраны памятников старины Эстонии Улла Кадакас заявила, что деньги в снаряде кто-то спрятал осознанно. В настоящее время сотрудники департамента будут выяснять, каким же образом деньги попали в снаряд и для чего.