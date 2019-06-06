Вашингтон, 7 июня, 2019, 00:52 — ИА Регнум. В результате аварии бронемашины на учебном полигоне военной академии Уэст-Поинт в США погиб один курсант, еще 20 курсантов получили травмы, сообщает пресс-служба академии на своей странице в Twitter.

The U.S. Army

«Один курсант погиб, 20 курсантов и два солдата получили ранения в результате инцидента с легкобронированной машиной, произошедшего на трассе 293», — говорится в сообщении.

Сообщается, что пострадавших госпитализировали. В настоящее время ведется расследование произошедшего. Свои соболезнования родственником погибшего высказал и президент США Дональд Трамп, который сам в молодости являлся курсантом военной академии Уэст-Поинт:

«Печально слышать об ужасном происшествии, в котором пострадали наши замечательные курсанты Уэст-Поинта. Мы оплакиваем погибшего и молимся за пострадавших».