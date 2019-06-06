Вашингтон, 7 июня, 2019, 00:44 — ИА Регнум. Покупка Анкарой российских С-400 создаёт ситуацию неприемлемого риска для США, заявил на конференции по безопасности Эндрю Уинтернитц, и.о. зампомощника главы Пентагона по политике в отношении Европы и НАТО.

ИА REGNUM С-400

«Не существует мер, которые могли бы снизить наше беспокойство по этому поводу», — сказал Уинтернитц.

Напомним, российские зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» находятся на вооружении в ряде стран. Решение Турции приобрести партию этого оружия стало поводом для шантажа со стороны США.

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