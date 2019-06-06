Киев, 7 июня, 2019, 00:28 — ИА Регнум. Ответ главы Украины Владимира Зеленского на майскую петицию об отставке руководителя его администрации Андрея Богдана опубликовал сайт украинского президента.

President.gov.ua Андрей Богдан

Комментируя петицию от 23 мая, в которой выдвигалось требование отправить Богдана в отставку, Зеленский заявил:

«Глава администрации президента назначается на должность и освобождается от должности президентом».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 июня Зеленский прокомментировал также петицию о его собственной отставке, назвав эту инициативу безосновательной. Эта петиция набрала 25 тысяч голосов.