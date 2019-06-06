Ереван, 7 июня, 2019, 00:17 — ИА Регнум. Вопрос предстоящих военных учений в Азербайджане является весьма серьёзным и касается региональной безопасности. Об этом 6 июня в парламенте заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

Mod.gov.az Турецкие военные на территории Азербайджана

«Вопрос поднимается на разных уровнях, в том числе и межправительственном, но в рамках данного вопроса наиболее подходящим форматом является ОБСЕ. Мы уже подняли данный вопрос с применением соответствующего инструментария», — заявил министр, подчеркнув, что эти учения являются вызовом региональной безопасности.

Ранее к этой теме обратился пресс-секретарь минобороны Армении Арцрун Ованнисян, который написал, что в Армении внимательно следят за ходом азербайджано — турецких учений: «Мы готовы к любому развитию событий. Вооруженные силы Армении совместно со своим стратегическим союзником Россией проводят более широкомасштабные и содержательные учения».

Tурецко-азербайджанские военные учения тактического значения «Нерушимое братство — 2019» пройдут 7−11 июня в Нахичеване. К учениям привлечены личный состав, бронетехника, артиллерийские установки и минометы, боевые и транспортные вертолеты военно-воздушных сил, а также подразделения противовоздушной обороны и зенитно-ракетные подразделения армий двух стран.