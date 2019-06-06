Алжир, 6 июня, 2019, 23:52 — ИА Регнум. Временный президент Алжира Абдель Кадер Бенсалах призвал оппозицию начать «инклюзивный диалог» для подготовки к президентским выборам, 6 июня передает агентство Reuters.

UNCTAD Абдель Кадер Бенсалах

В выступлении по телевидению Бенсалах не назвал новую дату выборов, которые ранее были перенесены с 4 июля на неопределенный срок.

Ожидается, что в пятницу 8 июня в Алжире снова состоится массовый митинг протеста с требованием отставки «временного правительства» и немедленных выборов.

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