Санкт-Петербург, 6 июня, 2019, 23:45 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин после завершения всех рабочих мероприятий сегодня, 6 июня, совершили речную прогулку по Санкт-Петербургу.

ИА REGNUM «Аврора»

С борта корабля Путин и Си Цзиньпин осмотрели все основные достопримечательности Петербурга, а затем сделали незапланированную остановку у крейсера «Аврора». Лидеры двух стран поднялись на борт корабля, где для них была проведена краткая экскурсия.

После осмотра «Авроры» Путин и Си Цзиньпин отправились в Эрмитаж, где продолжили неформальное общение.