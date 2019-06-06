Тбилиси, 6 июня, 2019, 23:25 — ИА Регнум. В столице Грузии — городе Тбилиси произошел пожар на крупном рынке Лило. Об этом сегодня, 6 июня, сообщает агентство «Интерпрессньюс» со ссылкой на грузинскую Службу по управлению чрезвычайными ситуациями.

Пожар

Крупный рынок Лило расположен на окраине Тбилиси. На этом рынке в основном продают одежду, произведенную в Китае, Турции и ОАЭ. По предварительным данным, загорелся так называемый «китайский рынок». Площадь пожара уточняется.

На месте происшествия работают 14 пожарных бригад. Информация о пострадавших пока не поступала. Продавцы пытаются спасти свой товар от огня.