Москва, 6 июня, 2019, 23:20 — ИА Регнум. Главный редактор иновещательного телеканала Russia Today и главный редактор международного информационного агентства «Россия сегодня» прокомментировала конфликт с сотрудницей «Фонда борьбы с коррупцией» оппозиционого блогера Алексея Навального — Любовью Соболь в офисе радиостанции «Эхо Москвы». Об этом сегодня, 6 июня, сообщает телеканал RT.

Kremlin.ru Маргарита Симоньян

Симоньян сообщила, что она пришла на эфир радиостанции, где у входа её встретила Любовь Соболь с включенной видеокамерой и вопросами про мэра Москвы Сергея Собянина.

По словам Симоньян, сотрудники «Эха Москвы» рассказали, что Соболь караулила её у входа в течение получаса.

«Догоняла меня по коридорам, пока добрые эховцы не упрятали меня в венедиктовский кабинет. Красивая, между прочим, девушка. Но харрасить беременных женщин по коридорам радиостанции — не лучший метод ведения предвыборной кампании. И для кармы нехорошо», — заявила Симоньян.

Известно, что Симоньян ждёт третьего ребенка.

Также сообщалось, что после инцидента Симоньян потребовалась госпитализация.