Аддис-Абеба, 6 июня, 2019, 23:18 — ИА Регнум. Африканский союз (АС) приостановил членство Судана в блоке в ответ на политический кризис и насилие военных в отношении гражданских лиц, 6 июня передает агентство Reuters.

Судан

Решение принял Совет АС по вопросам мира и безопасности в Аддис-Абебе. Блок осуждает насилие в Судане и требует проведения расследования нападений на демонстрантов.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня военные разогнали лагерь протестующих в столице Судана, после чего в городе начались массовые беспорядки. По информации оппозиции, число жертв столкновений составило более 100 человек.

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