Калининград, 6 июня, 2019, 23:01 — ИА Регнум. Возле северо-западных границ России за сутки были замечены три воздушных разведчика США и Британии, сообщают 6 июня мониторинговые авиационные интернет-ресурсы.

Иван Шилов ИА REGNUM

У границ Калининградской, Псковской и Ленинградской областей, а также у границы Белоруссии несколько часов летали американские беспилотник RQ-4B Global Hawk и самолет радиоэлектронной разведки RC-135V, а также самолёт авиаразведки и управления ударами британских Королевских ВВС Sentinel R1.

Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk взлетел с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия, а RC-135V и Sentinel R1 поднялись в небо на авиабазе в Англии.

Все они осуществили серию пролётов вдоль российских границ, оставаясь в воздушном пространстве Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. Беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk курсировал у границ РФ почти девять часов.

Такой «массовый визит» авиаразведчиков НАТО прошел на фоне появления в Балтийском море группировки из 15 боевых кораблей стран-членов Североатлантического альянса.

Как сообщало ИА REGNUM, с 9 по 21 июня в акватории Балтийского моря проходят крупномасштабные военно-морские манёвры НАТО BALTOPS 2019. В ходе них запланировано провести десантные операции и тренировки по борьбе с воздушным, надводным и подводным противником.