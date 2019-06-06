Пекин, 6 июня, 2019, 22:18 — ИА Регнум. «Русская деревня» появилась в восточно-китайской провинции Аньхой, в горах Тяньчжушань, которые традиционно привлекают туристов из России, интересующихся китайскими боевыми искусствами, сообщает 6 июняСиньхуа.

SpencerWing Кунг-фу

73-летний «гуру» кунг-фу Лю Шаобинь, возглавляющий Тяньчжушаньский институт ушу, еще в 80-х годах был приглашен в СССР и произвел среди советских ценителей восточных единоборств сенсацию своими показательными выступлениями в Москве и Ленинграде.

За многие годы практики Лю Шаобинь принял множество делегаций из России. Только в 2018 году, по данным местного Комитета по управлению Тяньчжушань, горы посетили 105 тысяч зарубежных туристов, из которых около 20 тысяч человек приехали из России.

Тогда же Министерством России по развитию Дальнего Востока и провинциальным правительством Аньхоя был подписано соглашение о совместном строительстве на базе института ушу, возглавляемого Лю Шаобинем, поселка «Русская деревня». В декабре того же 2018 года между административным центром Аньхоя г. Хэфэй и Российской Федерацией было открыто прямое воздушное сообщение.

Об открытии «Русской деревни» объявлено в дни государственного визита в Россию китайского лидера Си Цзиньпина.