Челябинск, 6 июня, 2019, 22:11 — ИА Регнум. В Челябинске заместитель главы города по социальному развитию Игорь Лопаткин покидает свой пост. Об этом сообщают местные СМИ.

Cheladmin.ru Игорь Лопаткин

Информацию журналистам подтвердили в мэрии. Последним рабочим днём Лопаткина станет 7 июня. Уходит он добровольно.

Чиновник родился в Челябинске 13 мая 1969 года. А нынешнюю должность занял в апреле 2010-го. Таким образом, на своём посту он проработал более девяти лет.

Напомним, ранее в отставку ушёл глава городского управления дорожного хозяйства Александр Шабалин. Правда, тогда на замене руководителя настоял лично врио губернатора Алексей Текслер. Поводом для этого стало недовольство руководителя состоянием дорог в городе.