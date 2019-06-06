Ташкент, 6 июня, 2019, 22:00 — ИА Регнум. В Ташкенте 6 июня под председательством России состоялось Седьмое заседание руководителей пограничных служб компетентных органов государств — членов Шанхайской организации сотрудничества, сообщает МИД Узбекистана.

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В заседании приняли участие представители пограничных служб Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Координационной службы Совета командующих Пограничными войсками государств — участников СНГ и Исполнительного комитета РАТС ШОС.

«Участники обменялись информацией об обстановке на государственных границах государств — членов ШОС», говорится в сообщении.

Они также обсудили и высоко оценили итоги совместной пограничной операции компетентных органов государств — членов ШОС «Единство-2018», проведенной в 2018 году, рассмотрели и утвердили План подготовки и проведения первого этапа совместной пограничной операции пограничных служб ШОС в 2019 году «Солидарность — 2019−2021», определили организатора второго этапа совместной пограничной операции пограничных служб компетентных органов государств — членов ШОС «Солидарность — 2019−2021» на 2020 год.

Кроме того, участники мероприятия одобрили план работы группы экспертов пограничных служб компетентных органов государств — членов ШОС на 2020 год, обсудили и согласовали место и сроки проведения Восьмого заседания руководителей пограничных служб компетентных органов государств — членов ШОС.

«Состоявшийся профессиональный обмен мнениями и выработка общих позиций по вопросам противодействия новым вызовам и угрозам на рубежах организации будет способствовать развитию сотрудничества пограничных служб компетентных органов государств — членов ШОС», отмечается в сообщении МИД.