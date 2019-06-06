Пекин, 6 июня, 2019, 22:00 — ИА Регнум. На фоне государственного визита в Москву китайского партийно-государственного лидера Си Цзиньпина резко активизируются двусторонние контакты в различных сферах. В частности, как сообщает 6 июня Синьхуа, наблюдается активное возрождение Великого чайного пути (ВЧП), который исторически связывал район Уишань восточно-китайской приморской провинции Фуцзянь со столицей Российской империи Санкт-Петербургом.

Pearl-of-dragon.ru Чайный путь: от Москвы до Пекина

Общая протяженность исторического ВЧП, проходившего из Китая в Россию через Монголию, составляет 13 тыс. км. Из Фуцзяни он пролегал в провинцию Шаньси в центральном Китае и далее на северо-запад и служил важным каналом экономических и культурных обменов дух стран в XIX веке.

Ключевыми точками маршрута также являются древний китайский город Пинъяо (Шаньси), имеющий статус культурного наследия ЮНЕСКО, и райцентр российской Республики Бурятия г. Кяхта. В феврале 2019 года эти города подписали протокол о намерении установить отношения городов-побратимов.

Определенный символизм маршрута с китайской стороны заключается в том, что с провинциями Фуцзянь и Шаньси тесно связана биография китайского лидера Си Цзиньпина.