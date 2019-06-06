Санкт-Петербург, 6 июня, 2019, 21:39 — ИА Регнум. В Петербурге вечером 6 июня завершился первый день работы Международного экономического форума. На официальных мероприятиях и в кулуарах ПМЭФ выступили высокопоставленные чиновники, политики, экономисты, бизнесмены и общественные деятели. Уже заключены десятки договоров и контрактов.

Дарья Драй ИА REGNUM ПМЭФ 2019

Таким увидел первый день форума фотокорреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM ПМЭФ 2019

Дарья Драй ИА REGNUM ПМЭФ 2019

Дарья Драй ИА REGNUM Алексей Кудрин

Дарья Драй ИА REGNUM Участники форума на открытии ПМЭФ 2019

Дарья Драй ИА REGNUM Антон Силуанов

Дарья Драй ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

Дарья Драй ИА REGNUM Максим Орешкин

Дарья Драй ИА REGNUM Олег Тиньков

Дарья Драй ИА REGNUM Открытие ПМЭФ 2019

Дарья Драй ИА REGNUM Открытие ПМЭФ 2019

Дарья Драй ИА REGNUM Aurus

Дарья Драй ИА REGNUM Золотой Aurus

Дарья Драй ИА REGNUM Робот на ПМЭФ 2019

Дарья Драй ИА REGNUM Журналисты на экономическом форуме

Дарья Драй ИА REGNUM Миниатюра форта Александр I

Дарья Драй ИА REGNUM Виртуальная реальность

Дарья Драй ИА REGNUM Тина Канделаки снимает Олега Тинькова

Дарья Драй ИА REGNUM Участники ПМЭФ 2019

Дарья Драй ИА REGNUM Изображение Петербурга из роз

Дарья Драй ИА REGNUM Участники ПМЭФ 2019