Первый день ПМЭФ: люди, андроиды, «Аурус» — фоторепортаж
Санкт-Петербург, 6 июня, 2019, 21:39 — ИА Регнум. В Петербурге вечером 6 июня завершился первый день работы Международного экономического форума. На официальных мероприятиях и в кулуарах ПМЭФ выступили высокопоставленные чиновники, политики, экономисты, бизнесмены и общественные деятели. Уже заключены десятки договоров и контрактов.
Дарья Драй ИА REGNUM
ПМЭФ 2019
Таким увидел первый день форума фотокорреспондент ИА REGNUM.
Дарья Драй ИА REGNUM
ПМЭФ 2019
Дарья Драй ИА REGNUM
ПМЭФ 2019
Дарья Драй ИА REGNUM
Алексей Кудрин
Дарья Драй ИА REGNUM
Участники форума на открытии ПМЭФ 2019
Дарья Драй ИА REGNUM
Антон Силуанов
Дарья Драй ИА REGNUM
Эльвира Набиуллина
Дарья Драй ИА REGNUM
Максим Орешкин
Дарья Драй ИА REGNUM
Олег Тиньков
Дарья Драй ИА REGNUM
Открытие ПМЭФ 2019
Дарья Драй ИА REGNUM
Открытие ПМЭФ 2019
Дарья Драй ИА REGNUM
Aurus
Дарья Драй ИА REGNUM
Золотой Aurus
Дарья Драй ИА REGNUM
Робот на ПМЭФ 2019
Дарья Драй ИА REGNUM
Журналисты на экономическом форуме
Дарья Драй ИА REGNUM
Миниатюра форта Александр I
Дарья Драй ИА REGNUM
Виртуальная реальность
Дарья Драй ИА REGNUM
Тина Канделаки снимает Олега Тинькова
Дарья Драй ИА REGNUM
Участники ПМЭФ 2019
Дарья Драй ИА REGNUM
Изображение Петербурга из роз
Дарья Драй ИА REGNUM
Участники ПМЭФ 2019
Дарья Драй ИА REGNUM
ПМЭФ 2019