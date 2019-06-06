Челябинск, 6 июня, 2019, 21:35 — ИА Регнум. В Челябинске инспектор одного из регистрационно-экзаменационных отделов ГИБДД и директор одной из автошкол стали фигурантами уголовного дела. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного управления СКР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Инспектору вменяют получение взятки в размере 160 тыс. рублей. Директора автошколы подозревают в даче этой взятки. Следователи считают, что преступление было совершено в 2018 году. Якобы директор школы передал инспектору деньги за то, чтобы при сдаче слушателями его организации экзамена на право вождения были приняты положительные решения.

Преступление выявили сотрудники управления собственной безопасности областного управления МВД. Оба подозреваемых задержаны.