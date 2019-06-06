Санкт-Петербург, 6 июня, 2019, 21:32 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал присвоение звания почетного доктора Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину. Соответствующее заявление Путин сделал сегодня, 6 июня, на торжественной церемонии присвоения этого звания в актовом зале вуза.

Kremlin.ru Си Цзиньпин

«Я от всей души хочу поблагодарить ученый совет университета за принятое решение. Знаю нового доктора Петербургского университета в течение многих лет и могу заверить научный совет, весь университет в том, что вы не промахнулись, приняли правильное решение», — сказал президент России.

Путин подчеркнул, что знает, как Си Цзиньпин работает на протяжении многих лет. Российский лидер отметил, что вместе с Си Цзиньпином он работал над выработкой крупных решений, которые имеют глобальное значение для двусторонних отношений.

«Я без всякого преувеличения, без всякого художественного свиста могу сказать: он (Си Цзиньпин — ИА REGNUM ) действительно теоретик политологии, он действительно ученый», — сказал президент России.

Президент России считает, что такая оценка касается не только российско-китайских отношений, но и глобальных вопросов. В качестве примера он привел инициативу Си Цзиньпина «Один пояс — один путь». Путин назвал эту инициативу глобальным международным проектом, в который входит «огромное количество стран».

«Это большая, масштабная, фундаментальная работа, рассчитанная на эффект во всем мире, десятки стран уже подключились к этой работе, инвестированы сотни миллиардов долларов в проекты, которые предложил председатель Си Цзиньпин», — напомнил Путин.

При этом председатель КНР, безусловно, является и практиком, так как реализует эту инициативу в жизнь.