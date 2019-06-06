Санкт-Петербург, 6 июня, 2019, 21:14 — ИА Регнум. Введение запрета со стороны США на операции с российским государственным долгом вполне возможно, но вероятность такого варианта развития событий оценивать довольно сложно. Об этом сегодня, 6 июня, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу НТВ в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Дарья Антонова ИА REGNUM Герман Греф

«Это не аппокалиптичный сценарий, это вполне возможный сценарий, который рассматривается. Более того, есть понимание того, как мы в этом случае будем жить и действовать. Такое возможно, но вероятность этого сегодня оценивать достаточно сложно», — сказал Греф.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в США готовится новый законопроект о санкциях против России. Среди множества новых санкций содержится и возможность блокировки активов пяти крупнейших российских банков. Авторы законопроекта о новых санкциях предлагают минфину США принять ограничительные меры в отношении двух или более российских юридических лиц — Сбербанка, ВТБ, ВЭБа, «Россельхозбанка» и «Газпромбанка».

Среди возможных ограничительных мер — заморозка активов или запрет на открытие счетов.

Помимо прочего, в законопроекте предлагается запретить в американской юрисдикции новые операции с российским суверенным долгом.