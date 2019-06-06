Москва, 6 июня, 2019, 21:12 — ИА Регнум. Стали известны подробности судебного заседания в Тверском районном суде г. Москвы по делу бывшего руководителя банка «Унифин» Алексея Парфененко. ИА REGNUM подробно освещало предысторию события, в частности, материалы расследования Федерального Агентства по страхованию вкладов деятельности КБ «Унифин». В них указывалось на размеры нарушений с подозрением на хищения, рекордные для банка низшей рейтинговой категории.

Оноре Домье. Люди правосудия

31 мая судья А. В. Криворучко по итогу заседания установил, что деяние обвиняемого Парфененко, которому в соответствии со статьёй 160 ч. 4 УК РФ инкриминируется «хищение вверенных ему средств Банка путём присвоения», не соответствует существу обвинения. В вынесенном судьёй Криворучко постановлении значится: «При описании события преступления, инкриминируемого Парфененко А. Л., указано на осуществление им действий, направленных на хищение денежных средств, совместно со Смирновой В. А., на расчётный счёт которой, открытый в КБ «Унифин»…были осуществлены переводы денежных средств на общую сумму 377 951 714 рублей 07 копеек, которыми Смирнова В. А. завладела и распорядилась по своему усмотрению». Судья усмотрел в этом формулировку обвинения, которая «содержит противоречивые сведения относительно действий обвиняемого Парфененко А. Л». Дело возвращено в Генпрокуратуру на доследование.

Можно поздравить с очередной победой адвоката Александра Гофштейна. Он имеет богатый опыт защиты знаковых обвиняемых. В списке его доверителей — Евгения Васильева (дело Оборонсервиса), замначальника правового управления ЮКОСА, подельница Михаила Ходорковского Светлана Бахмина, сотрудник Минтранса педофил Макаров. Доверяли свою защиту Гофштейну и криминальные авторитеты — вор в законе «Япончик» Вячеслав Иваньков и «Шакро Молодой» Захарий Калашов (один убит, второй — сидит).

Нынешний процесс против Алексея Парфененко тоже может войти в разряд знаковых, а победа адвоката Гофштейна в этом раунде — оказаться временной. Сейчас ему при странном взаимопонимании с судьёй удалось представить подготовленное прокуратурой обвинение в фактически групповом деянии по предварительному сговору как «неточное определение». Генпрокуратура уже обжаловала это решение и подала апелляционную жалобу в Мосгрсуд. Противостояние защиты и обвинения выходит на новый виток.