Тверь, 6 июня, 2019, 21:08 — ИА Регнум. Переговоры по инвестпроектам на общую сумму 40 млрд рублей провела делегация Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени в первый день Петербургского международного экономического форума 6 июня, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. Реализовать проекты, которые касаются развития АПК, промышленности, туризма, инфраструктуры, планируется в течение десяти лет. 6 июня стенд Тверской области посетили почётные гости форума: заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, заместитель председателя правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко, министр экономического развития России Максим Орешкин. На стенде представлен межрегиональный туристический маршрут «Государева дорога». В тот же день состоялось центральное для Тверской области событие форума — подписание соглашения между Федеральным агентством по туризму и правительствами Тверской, Московской, Ленинградской, Новгородской областей о сотрудничестве по развитию этого проекта.

Region.tver.ru Игорь Руденя и Ольга Голодец

«Этот проект имеет очень большой потенциал. Мы рассчитываем, что в ближайшие три года туристический поток по этому маршруту может достичь 1 миллиона человек. Не менее значимое событие — участие в мероприятии компании «Автодор»: сегодня было официально объявлено о начале проектирования третьего этапа трассы М-11, северного обхода Твери», — отметил Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистов.

Region.tver.ru ПМЭФ-2019: Тверская область в первый день форума провела переговоры по инвестпроектам на общую сумму 40 млрд рублей

Кроме того, 6 июня правительство Тверской области и ПАО «ВымпелКом» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровой экономики. Также подписано соглашение о сотрудничестве с АО «Пикалёвская сода», которое предполагает развитие стекольного производства в Тверской области. На встрече с президентом ООО Группа компаний «Кабош» Дмитрием Матвеевым Игорь Руденя обсудил планы по реализации на территории Верхневолжья нового инвестиционного проекта в сфере молочного животноводства. Губернатор Тверской области провел на форуме встречи с генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым и губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, где обсуждались перспективы сотрудничества.

7 июня в рамках форума планируется подписание соглашений о сотрудничестве Тверской области с государственными корпорациями «ВЭБ.РФ», «Роскосмос» и «Ростех», а также ООО «1С», проведение встреч с руководством Лечебно-диагностического центра Международного института биологических систем имени С. Березина, группы компаний SFT Group, ООО «Аксенчер». Также глава региона примет участие в пленарном заседании, где запланировано выступление президента Российской Федерации Владимира Путина.