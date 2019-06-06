Иерусалим, 6 июня, 2019, 21:05 — ИА Регнум. Ежегодный гей-парад в Иерусалиме собрал около 10 тыс. участников, 6 июня передает агентство Associated Press.

Guy Yitzhaki Гей-парад в Иерусалиме

Шествие проходило под охраной тысяч полицейских. Полицией были арестованы 17 человек по подозрению в намерении атаковать представителей ЛГБТ.

Из-за противодействия религиозных групп гей-парад в Иерусалиме пока не является столь же массовым, как аналогичное мероприятие в Тель-Авиве, ежегодно собирающее свыше 100 тыс. участников.

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