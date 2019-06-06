Находка, Приморский край, 6 июня, 2019, 20:49 — ИА Регнум. В Пекине на фоне визита в Россию партийно-государственного лидера КНР Си Цзиньпина подписано двусторонне соглашение о реализации совместного проекта по производству метанола, участниками которого являются Китайская национальная химико-инженерная корпорация (CNCEC) и Находкинский завод минеральных удобрений, сообщает 6 июня Синьхуа.

Vekzhivu.com Метанол

Планируемый объем производства — 1,8 млн тонн метанола в год, а инвестиций — 1,5 млрд долларов. Благодаря этому на заводе в приморской Находке с участием китайских инвесторов будет построена новая мощная производственная линия. Отмечается, что CNCEC, которая вышла на российский рынок еще в 90-х годах прошлого века, уже имеет успешный опыт двустороннего сотрудничества с такими гигантами российского нефтегазового сектора, как «Газпром», «Роснефть» и «Лукойл».